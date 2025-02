A história de Kika Brandino, atleta do Botafogo em luta contra a depressão; assista ao podcast

Kika Brandino defende as cores do Botafogo. Arthur Barreto / Botafogo

A meio-campista Kika Brandino, que tinha optado por afastar-se dos gramados para cuidar da saúde mental, acertou seu retorno aos campos. Nesta temporada, a jogadora atuará pelo Botafogo.

Ao longo da carreira, Kika já defendeu as cores de Grêmio e de Inter. Seu último time foi o Atlético-MG. Ela é a convidada do novo episódio do Resenha das Gurias.

No bate-papo, ela fala do período em que esteve afastada do futebol, do apoio da família e da importância de todas as atletas cuidarem da saúde mental.

Kika ainda fala do apoio do atual clube, o Botafogo, para o seu retorno aos gramados. Em setembro, ZH contou a história da meio-campista e a ouviu sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. À época, Kika falou que esperava não estar vivendo o fim de sua carreira.

Leia Mais Das Gurias do Yucumã à zaga do Inter, conheça a história de Bianca Martins

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.