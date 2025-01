Inter atrasa pagamento para ex-atleta do elenco feminino

Priscila é a maior goleadora da história do clube, com 48 gols. (Staff Imagens/Conmebol)

O Inter tem uma pendência financeira com Priscila, ex-atacante do clube que atualmente defende as cores do América-MEX. O valor seria referente à venda da atleta para o futebol mexicano ainda em setembro do ano passado.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o valor que ainda não foi repassado para Priscila corresponde à primeira parcela do negócio, ao qual a atacante teria direito a receber uma porcentagem de 10%.

Na transferência para o América, ficou acordado que ela receberia esta quantia ainda no mês de outubro do ano passado, quando o clube do México faria o pagamento ao Inter. A jogadora ainda tem direito a esta mesma fatia quando a segunda parcela for paga pelos mexicanos.

A reportagem procurou a diretoria de futebol feminino do Inter. Por meio da assessoria, foi informado que o clube não irá comentar o assunto publicamente.

Priscila deixou o Inter em setembro de 2024 como a maior venda do futebol brasileiro para o exterior. A transação envolveu cerca de R$ 2,8 milhões, com o Inter ainda garantindo 20% do valor da venda em transferências futuras e com direito a bônus adicionais conforme o desempenho da atleta.