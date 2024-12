Copinha feminina: confira os classificados e os confrontos das quartas de final

A Copinha feminina definiu, na quinta-feira (5), os classificados às quartas de final. Entre os oito times que avançaram, estão as Gurias Coloradas, que tiveram a terceira melhor campanha.

O Flamengo teve o melhor desempenho entre os 20 participantes. Com 100% de aproveitamento, o time rubro-negro marcou 13 gols e não sofreu nenhum. Com isso, teve a melhor defesa e o melhor ataque da Copinha.

Nas quartas de final, a melhor campanha enfrentará a oitava melhor, a segunda duelará com a sétima, e assim sucessivamente. Com isso, os confrontos serão entre: Corinthians x Santos, Flamengo x Ferroviária, Inter x Botafogo e Fluminense x São Paulo. Todos os duelos, em jogo único, ocorrerão no final de semana.