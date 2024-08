O Inter conseguiu driblar as turbulências da temporada, e agora tem a chance de sagrar a reação no Brasileirão Feminino com a classificação. O time colorado depende apenas de si, nesta quarta-feira (21), às 15h, contra o Santos. Se vencer no Sesc Protásio Alves, não terá de se preocupar com nenhum resultado paralelo para chegar às quartas de final.