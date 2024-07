O Juventude venceu por 1 a 0, derrubou a invencibilidade do 3B da Amazônia e saiu em vantagem na semifinal do Brasileirão Feminino A-2. Em jogo realizado na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Alviverde balançou as redes com Ana Caroline, na reta final da primeira etapa, para depender apenas do empate, no sábado (20), às 21h, na Arena da Amazônia, para garantir-se na final da competição nacional.