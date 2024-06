O Inter se manifestou, na tarde desta sexta-feira (7), sobre o desligamento de César Schunemann do departamento feminino. O profissional atuava como diretor da pasta desde o início da temporada. De acordo com o clube, a saída se deu por "incompatibilidades de condutas e ações durante o exercício da função". O pronunciamento do clube ocorreu quase 24 horas após o profissional ter informado sua saída através das redes sociais.