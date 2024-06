As Gurias Coloradas têm uma chance de, enfim, deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino. Desde a terceira rodada, o Inter permanece entre os quatro piores times do campeonato. Agora, pode mudar de panorama com uma vitória: se triunfar diante do Avaí Kindermann nesta quinta-feira (13), às 15h, sairá do Z-4 pela primeira vez.