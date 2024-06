As Gurias Coloradas estão embaladas no Brasileirão Feminino. Após a parada por conta da enchente, o Inter venceu os dois duelos que disputou e saiu da zona de rebaixamento. Agora, busca o terceiro triunfo seguido para afastar-se do Z-4 e começar a sonhar com uma utópica classificação. O próximo desafio é nesta segunda-feira (17), às 15h, diante do Botafogo. O duelo é no Estádio Ronaldo Nazário, no Rio de Janeiro.