A fase do Inter segue longe da ideal no Brasileirão Feminino. Ao longo de sete rodadas, o clube somou apenas quatro pontos, nem sequer venceu e segue na zona de rebaixamento. A incessante busca pela reabilitação terá um novo capítulo diante do Atlético-MG, neste domingo (9), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, na retomada do futebol após a enchente.