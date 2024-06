A semana marca a volta do futebol para as Gurias Gremistas. Na próxima sexta-feira (7), o time irá encarar o Flamengo pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Fora de casa, a equipe tentará superar adversidades que vão além das quatro linhas. O jogo está agendado para às 21h30min, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.