A seleção brasileira feminina sub-20 voltou a vencer a Áustria em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da categoria. Na manhã desta segunda-feira (3), triunfaram por 4 a 1, no Complexo de Futebol Salou, em Tarragona, na Espanha. Os gols do Brasil foram marcados por Carol Firmino, Carla, Dudinha e Gisele.