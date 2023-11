O técnico Yura Tittow, da equipe sub-20 das Gurias Gremistas, se pronunciou pela primeira vez após a repercussão do possível caso de racismo durante a comemoração pelo título da Ladies Cup da categoria, em 31 de outubro. Em publicação no Instagram, ele se desculpa com "todos que se sentiram atingidos de alguma forma" e diz que "atitudes como essa não condizem com quem eu sou". O clube afirma que trata do caso internamente.