O título das Gurias Coloradas em cima do Grêmio, na Arena, segue repercutindo. Nesta segunda-feira (27), Belén Aquino, Bruna Benites e Capelinha, participaram do Globo Esporte. Na pauta, a euforia pela conquista do Gauchão Feminino sobre o Grêmio. Aquino exaltou a importância do seu gol no jogo de ida, no Beira-Rio, e falou sobre a bandeira de seu país, Uruguai, ao final da partida.