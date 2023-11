As receitas globais provenientes das competições esportivas femininas vão ultrapassar a barreira dos US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões na cotação atual) pela primeira vez em 2024, segundo estimativas publicadas nesta quarta-feira (29) pela consultora Deloitte. No total, os especialistas financeiros da empresa britânica estimam um volume de negócios de US$ 1,28 bilhão (R$ 6,25 bilhões) para o ano que vem.