Copa do Mundo

Diferença

Zidane ganhará na seleção francesa menos da metade do que Ancelotti recebe para treinar o Brasil; veja valores

Novo treinador foi anunciado no lugar de Didier Deschamps

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Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS