Zidane ganhará na seleção francesa menos da metade do que Ancelotti recebe para treinar o Brasil; veja valores

Zidane assume a França para o ciclo da próxima Copa do Mundo. IAN KINGTON / AFP

Zidane terá um salário fixo inferior à metade dos vencimentos de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Segundo informações divulgadas pela rádio francesa RMC nesta quarta-feira (29), o novo técnico da França receberá 300 mil euros (cerca de R$ 1,75 milhão) por mês, enquanto o italiano ganha aproximadamente R$ 6 milhões mensais no Brasil.

Em um ano, o valor que será recebido pelo francês chega a 3,6 milhões euros, cerca de R$ 21 milhões.

A diferença entre os vencimentos pode diminuir com o cumprimento de metas previstas no contrato de Zidane. O treinador francês tem a possibilidade de elevar sua remuneração mensal para 450 mil euros (aproximadamente R$ 2,63 milhões), caso atinja os objetivos estabelecidos pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

Mesmo no cenário com os bônus, o valor ainda fica abaixo do recebido por Ancelotti. O técnico da Seleção Brasileira tem vencimentos estimados em cerca de 10 milhões euros por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 6 milhões por mês.

O ex-meia assumirá a seleção francesa após construir uma carreira de destaque no Real Madrid, clube pelo qual conquistou três títulos consecutivos da Liga dos Campeões como treinador. Agora, Zidane terá o desafio de comandar a França no ciclo que se estende até a Copa do Mundo de 2030.

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