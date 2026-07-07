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Zico do Egito: saiba por que o atacante que marcou gol contra a Argentina tem o mesmo apelido do craque brasileiro

Camisa 11 marcou aos 21 minutos nas oitavas de final da Copa do Mundo em Atlanta

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