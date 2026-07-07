Zico comemora o segundo gol do Egito na partida contra os argentinos. ODD ANDERSEN / AFP

O nome dele já havia chamado a atenção dos torcedores no amistoso entre Brasil x Egito, quando marcou. Nesta terça, Zico foi o autor do segundo gol dos africanos contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O nome dele não é por acaso. A explicação tem ligação direta com uma lenda do futebol brasileiro e ídolo do Flamengo.

O gol de Zico saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque puxado por Salah, Hassan cruzou rasteiro na área e o camisa 11 do Egito bateu de primeira para fazer 2 a 0 em Atlanta. Antes, ele já havia marcado, mas o gol foi anulado por falta na origem da jogada.

Mais do que o gol, foi o nome na camisa que despertou curiosidade.

O jogador que empatou a partida se chama, na verdade, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf. O “Zico” virou marca registrada ao longo da carreira por causa da admiração pelo ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Hoje com 29 anos, o atacante adotou o apelido ainda jovem, influenciado pelo pai, que era fã declarado do camisa 10 brasileiro. Mesmo sem tê-lo visto jogar ao vivo, Mostafa cresceu ouvindo histórias e assistindo a vídeos do craque — e transformou essa admiração em identidade dentro do futebol.

— Zico é meu modelo de jogador, meu favorito — disse Mostafa ao ge.globo há pouco mais de seis meses, quando ganhou fama no Brasil por defender o Pyramids justamente contra o Flamengo, na semifinal da Copa Intercontinental de Clubes.

Ídolo à distância e

marca na carreira

A relação vai além de uma simples homenagem. O apelido pegou de tal forma que passou a ser utilizado oficialmente pelo jogador, inclusive em registros profissionais e redes sociais.

Mostafa Zico segue no Pyramids FC, do Egito, e ganhou projeção recente em competições internacionais. Antes mesmo de enfrentar o Brasil, ele já vinha em alta: marcou, por exemplo, o gol da vitória egípcia sobre a Rússia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.