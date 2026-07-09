Wilton Pereira Sampaio é candidato a apitar semi ou final da Copa do Mundo, diz site

Criticado no futebol brasileiro, Wilton Pereira Sampaio está com moral com a Fifa. O nome do árbitro é cotado para apitar uma das semifinais, disputa de 3º colocado ou até mesmo a final da Copa do Mundo. A informação foi publicada pelo site Uol Esporte.
Sampaio já apitou três partidas no torneio. Ele comandou a abertura, entre África do Sul e México, o duelo entre Noruega e Senegal e o confronto de 16 avos de final entre Holanda e Marrocos.
Além do desempenho técnico, a Fifa leva em consideração outros aspectos para a escolha das arbitragens. A entidade avalia os conflitos de nacionalidades e confederações, além do fato de colocar o mesmo árbitro na abertura e na final da Copa.
O Brasil tem outros dois árbitros na Copa. Ramon Abatti Abel, que será o quarto árbitro no jogo entre Bélgica e Espanha, e Raphael Claus, recentemente criticado pelo presidente Donald Trump.
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