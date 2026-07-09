Copa do Mundo

Com moral
Notícia

Wilton Pereira Sampaio é candidato a apitar semi ou final da Copa do Mundo, diz site

Brasileiro apitou três partidas no torneio e está bem cotado entre os nomes analisados pela Fifa

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS