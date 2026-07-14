Wilton Pereira Sampaio disputa vaga para apitar final da Copa do Mundo

Wilton Pereira Sampaio pode se tornar o terceiro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio está entre os principais candidatos para comandar a final da Copa do Mundo de 2026. A possibilidade ganhou força após a Fifa escalar o norte-americano Ismail Elfath para a semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Além de Wilton, seguem na disputa pela decisão o polonês Szymon Marciniak e o esloveno Slavko Vincic.

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Caso seja escolhido, Wilton será o terceiro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. Antes dele, Arnaldo Cezar Coelho comandou a decisão entre Itália e Alemanha, em 1982, na Espanha, enquanto Romualdo Arppi Filho foi o árbitro da final entre Argentina e Alemanha, em 1986, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Anúncio na sexta-feira

A Fifa deve anunciar o árbitro da decisão na sexta-feira (17), dois dias antes da final, marcada para domingo, em Nova Jersey. Além dos três favoritos, outros oito árbitros permanecem à disposição da entidade para as partidas finais do torneio. Ismail Elfath e o árbitro escalado para a outra semifinal estão fora da disputa pela decisão.

A classificação da Argentina para a final pode reduzir as chances de Wilton. Pela política adotada pela Fifa, um árbitro sul-americano não costuma ser designado para uma decisão envolvendo outra seleção da mesma confederação. Assim, a permanência do brasileiro na disputa depende de uma vitória da Inglaterra na semifinal. A restrição não impede a escalação de árbitros europeus para jogos com seleções do continente.

Se a Argentina avançar, a tendência é que Wilton Pereira Sampaio seja designado para a disputa do terceiro lugar, marcada para sábado (18), em Miami.

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Wilton segue nos Estados Unidos ao lado dos assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires. Eles são os únicos representantes da arbitragem brasileira ainda presentes na competição. Raphael Claus e Ramon Abatti Abel já retornaram ao Brasil e não serão escalados para as partidas finais do Mundial.