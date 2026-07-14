Copa do Mundo

Arbitragem brasileira
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Wilton Pereira Sampaio disputa vaga para apitar final da Copa do Mundo

Fifa deve anunciar o árbitro na sexta; escolha depende do resultado entre Argentina e Inglaterra

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