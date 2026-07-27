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Vozinha no Colo-Colo: veja quanto o goleiro de Cabo Verde receberá por mês

Atuações na Copa deram reconhecimento mundial ao jogador, que se transformou em fenômeno nas redes sociais

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