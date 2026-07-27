Vozinha no Colo-Colo: veja quanto o goleiro de Cabo Verde receberá por mês

Vozinha foi o destaque da seleção de Cabo Verde na Copa. Roberto Chmidt / AFP

A contratação de Vozinha pelo Colo-Colo teve repercussão internacional após a campanha histórica do goleiro com a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026. Segundo a Rádio ADN, do Chile, Vozinha receberá salário de 47 milhões de pesos chilenos mensais, cerca de R$ 254 mil.

Anunciado pelo clube chileno na última sexta (24), o jogador de 40 anos assinou contrato por 18 meses. Apesar de estar entre os vencimentos mais altos do elenco, ficará abaixo de Arturo Vidal, maior nome da equipe.

O cabo-verdiano estava sem clube desde o fim de sua passagem pelo Chaves, de Portugal, onde disputou a segunda divisão nacional. A transferência para o Colo-Colo acontece no momento de maior projeção da carreira do atleta.

Vozinha foi um dos protagonistas da surpreendente campanha de Cabo Verde no Mundial. Na estreia, chamou a atenção ao segurar um empate sem gols diante da Espanha. A seleção africana avançou ao mata-mata após somar três empates na fase de grupos e vendeu caro a classificação para a Argentina, sendo eliminada por 3 a 2 apenas na prorrogação.

As atuações renderam reconhecimento mundial ao goleiro, que se transformou em fenômeno nas redes sociais. Impulsionado por campanhas e transmissões que destacaram sua trajetória durante o torneio, Vozinha viu sua base de seguidores crescer e ultrapassar a marca de 29 milhões.

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