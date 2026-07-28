Vozinha se destacou pela seleção de Cabo Verde na Copa. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A chegada do goleiro Vozinha ao Colo-Colo segue causando repercussão no futebol do Chile. Inicialmente, o goleiro nascido Josimar José Évora Dias, que se destacou pela seleção de Cabo Verde na última Copa do Mundo, não poderia usar o apelido na camisa por conta de uma regra da liga chilena. No entanto, seu novo clube fez um pedido para que a federação possa conceder uma liberação especial ao jogador de 40 anos.

— Isso será analisado com o departamento jurídico. Já existe um pedido formal do Colo-Colo — explicou Pablo Milad, presidente da federação chilena de futebol, em entrevista ao canal DSports.

O dirigente da federação chilena valorizou a chegada de Vozinha ao Colo-Colo. Segundo Milad, o cabo-verdiano poderá atrair mais público para os estádios com sua nova equipe.

— É um atrativo para o público, um homem mais experiente, que não parece ter os 40 anos que tem. Ele se mostra muito ágil, muito dinâmico, não é desajeitado — destacou.

Polêmica da camisa

Existe uma regra na liga chilena que impede apelidos nas camisas das equipes. Confira abaixo o que consta no texto oficial das Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP):

"Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes. Caso existam jogadores com o mesmo sobrenome em um mesmo clube, deverá ser adicionada, para distingui-los, a inicial do nome ou do segundo sobrenome, nessa ordem de preferência"

Se for mantida a determinação, o goleiro teria de escolher entre Évora e Dias ou utilizar os dois sobrenomes juntos. O Colo-Colo lidera o Chileno com sobra. O time tem 39 pontos após 16 partidas disputadas e tem 12 pontos de vantagem para o vice-líder Universidad Católica.

Salário de Vozinha

Segundo a Rádio ADN, do Chile, Vozinha receberá salário de 47 milhões de pesos chilenos mensais, cerca de R$ 254 mil. Anunciado pelo clube chileno na última sexta (24), o jogador assinou contrato por 18 meses. Apesar de estar entre os vencimentos mais altos do elenco, ficará abaixo de Arturo Vidal, maior nome da equipe.

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