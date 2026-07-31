Vozinha adia chegada ao Colo-Colo pela terceira vez; entenda o motivo

Vozinha ajudou a seleção de Cabo Verde a chegar no mata-mata da Copa do Mundo. Roberto Schmidt / AFP

Personagem da última Copa do Mundo, o goleiro Vozinha foi anunciado como novo reforço do Colo-Colo, do Chile. No entanto, o jogador ainda não chegou ao Chile para se apresentar ao clube. Ele era esperado em Santiago na última quinta-feira (30), mas não desembarcou na capital chilena.

Essa foi a terceira vez que a chegada de Vozinha foi adiada. A expectativa era de que o jogador chegasse na terça. Depois, o desembarque foi remarcado para quarta.

Ainda assim, o CEO do Colo-Colo, Jaime Pizarro, afirmou que o desembarque foi adiado em virtude de questões pessoais do goleiro. Segundo o dirigente, ele ainda precisa de alguns documentos para viajar.

Em suas redes sociais, o goleiro não publicou nada referente ao Colo-Colo.

Os valores de Vozinha no clube chileno

Segundo a Rádio ADN, do Chile, Vozinha receberá salário de 47 milhões de pesos chilenos mensais, cerca de R$ 254 mil.