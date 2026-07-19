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Volante da Espanha é eleito melhor jogador da Copa do Mundo; campeã leva todos os prêmios individuais

Jogador do Manchester City superou Mbappé e Messi e conquistou a Bola de Ouro

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