Volante da Espanha é eleito melhor jogador da Copa do Mundo; campeã leva todos os prêmios individuais

A Espanha levou o título mundial e o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Rodri superou Mbappé e Messi e recebeu a Bola de Ouro da Fifa após a grande final contra a Argentina.
Rodri foi titular nas oito partidas do Mundial e liderou o meio-campo sufocante da Espanha no torneio. Ainda assim, ele deixa a Copa sem gols e sem assistências.
O título de melhor jogador jovem também ficou com a Espanha. Pau Cubarsí desbancou Lamine Yamal, principal cotado ao prêmio. O zagueiro de 19 anos começou a Copa como reserva e se firmou na titularidade ao longo da Copa. A Luva de Ouro ficou com o goleiro Unai Simón, vazado apenas uma vez no torneio.
A Espanha superou a Argentina na final da Copa do Mundo, neste domingo (19), por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Fernan Torres, atacante que saiu do banco no segundo tempo.