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Virginia compartilha fotos de "castelo" alugado por Vini Jr. nos EUA para receber familiares durante a Copa do Mundo

Influenciadora compartilhou uma sequência de stories em que revelou estar gripada, o que preocupou torcedores brasileiros nas redes sociais

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