Empresária postou uma sequência de imagens nas redes sociais nesta quarta-feira. @virginia / Reprodução, Instagram

Virginia Fonseca compartilhou, nesta quarta-feira (1º), imagens dentro de uma mansão alugada por Vini Jr. para hospedar familiares e convidados ao longo da Copa do Mundo, nos Estados Unidos.

Conhecida como "castelo" por sua estrutura, a mansão fica em Saddle River, no estado de Nova Jersey. Inspirada na arquitetura dos castelos franceses, a propriedade é avaliada em cerca de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 55 milhões). As informações são do g1.

A influenciadora apareceu acompanhada no local dos três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo —, além de outros familiares do atacante, que também apareceram na sequência de stories da empresária. Ela também aproveitou para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde:

— Bom dia, bom dia, bom dia. Tirei ontem o dia pra ficar off. Gente, mas eu estou com uma gripe... Vocês não estão entendendo a gripe que eu tô, não. Meu nariz está trancando, tossindo que nem não sei o quê. Peguei essa gripe das crianças. Mas vai dar tudo certo.

Embora não tenham mais comentado publicamente sobre o relacionamento, Virginia e Vini não confirmaram a retomada do namoro. No entanto, torcedores brasileiros não deixaram de especular, nas redes sociais, que a gripe da influenciadora pudesse contagiar o atacante.

"Espero que ela não comprometa o hexa passando essa gripe pro Vini", "Eu pensei a mesma coisa, vai passar gripe pro Vini Junior", "Vai já deixar o Vinicius doente!" e "Fica longe do jogador!!!" foram alguns dos comentários publicados nas redes sociais.

Segundo o g1, desde o início da competição, o imóvel tem servido como base para familiares e amigos de Vini Jr. acompanharem os jogos da Seleção Brasileira. Pessoas próximas ao atleta, como o assessor e a influenciadora Duda Freire, também publicaram registros no local.

O Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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