Vencedores falam sobre sensação de ganhar o Bolão da Copa de GZH: "Não esperava ficar na frente de caras que sempre ouço e admiro"

Ranking do Bolão do Sala após o término da Copa. Reprodução / Bolão GZH

O Mundial acabou no último domingo (19) e, com ele, encerrou-se a primeira edição do Bolão da Copa GZH, uma plataforma integrada ao site e ao aplicativo que permitiu aos leitores palpitaren no torneio de 2026 e acompanhar seu desempenho em rankings atualizados em tempo real.

Não esperava ficar na frente de caras como o Guerrinha, Maurício Saraiva, Diogo Olivier. Caras que eu sempre ouço e admiro. ANTONIO AUGUSTO MENEGAZ DE BEM Vencedor do Bolão do Sala de Redação

— Fiquei super feliz. Não esperava ficar na frente de caras como o Guerrinha, Maurício Saraiva, Diogo Olivier. Caras que eu sempre ouço e admiro. Achei uma baita iniciativa da Zero Hora. Bem divertido mesmo, principalmente para quem ganhou. Minha esposa, que no início estava liderando, acabou não gostando muito — comemora Antonio Augusto Menegaz de Bem, médico ortopedista e vencedor do Bolão do Sala de Redação.

Quando perguntado sobre o segredo para vencer, ele garante que não havia um plano elaborado:

— Quanto à estratégia, não tem muito não. Vai pelo feeling mesmo, um pouco de conhecimento, outro pouco de sorte. Nunca segui probabilidades de sites. No final, procurei não fugir muito da lógica, para não dar margem para que me passassem.

Guerrinha é o destaque entre os comunicadores

Entre os comunicadores do Grupo RBS, o destaque foi Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, que alcançou a quarta posição e celebrou a colocação no ranking:

— Foi melhor do que eu esperava. Além da brincadeira, consegui chegar na frente de muitos catedráticos e isso contribuiu para novos desafios. Que venham os próximos bolões!

Ranking geral

Ranking geral do Bolão de GZH. Reprodução / Bolão GZH

No ranking geral, Roberto Rebellatto foi o grande vencedor, com 11.660 pontos. Ele entrou na fase decisiva na quarta colocação, mas conseguiu ultrapassar os concorrentes.

— Eu entrei só para participar mesmo, para ver o que ia dar, no caso. Mas fiquei feliz mesmo por ser o primeiro. Estratégia, não tive muita. Olhava os jogos e palpitava qual ia ganhar, acertei vários em cheio, mas é um jogo de sorte. Eu gosto bastante. No meu restaurante, aqui na Zona Sul, a gente fazia bookmaker dos jogos do Brasileirão — recorda Rebellatto.

Com o Bolão GZH, cada partida do Mundial ganhou um ingrediente extra de emoção. A cada rodada, os participantes acumulavam pontos conforme o desempenho dos seus palpites e podiam acompanhar sua colocação em tempo real.

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