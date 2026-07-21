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Vencedores falam sobre sensação de ganhar o Bolão da Copa de GZH: "Não esperava ficar na frente de caras que sempre ouço e admiro"

Mundial se encerrou no último domingo, com o título da Espanha sobre a a Argentina

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