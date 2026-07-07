"Vem sofrendo nos últimos jogos, não precisava passar por isso", diz D'Alessandro sobre a Argentina na Copa; veja o vídeo

Embora a Argentina tenha se classificado para as quartas de final da Copa do Mundo, a atuação da equipe de Lionel Scaloni tem testado o coração de muitos torcedores.

Entre eles, D'Alessandro. Em entrevista à colunista de GZH Kelly Matos em Nova York, o ídolo colorado comentou sobre a equipe ter passado sufoco nas duas últimas partidas.

Nesta terça (7), pelas oitavas, diante do Egito nesta terça-feira (7), os hermanos tiveram de virar faltando pouco tempo: foram três gols em 13 minutos.

— A Argentina vem sofrendo nos últimos jogos, não precisava passar por isso. Mas temos espírito guerreiro, tem uma força coletiva muito grande — contou o ex-camisa 10 do Inter.

Na entrevista (veja vídeo acima), o ex-jogador também revelou, na sua visão, quais seleções são as favoritas para conquistar o tão cobiçado título da Copa do Mundo.