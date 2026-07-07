Copa do Mundo

Teste para cardíaco 
Notícia

"Vem sofrendo nos últimos jogos, não precisava passar por isso", diz D'Alessandro sobre a Argentina na Copa; veja o vídeo

Em conversa com a comunicadora Kelly Matos, o ex-jogador do Inter também revelou quais são as seleções favoritas para conquistar o título do Mundial

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS