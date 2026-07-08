Copa do Mundo

Oitavas
Notícia

Veja os resultados de ontem (7/7) na Copa do Mundo e os classificados para as quartas de final

A terça-feira (7) foi o último ia de confrontos das oitavas; Argentina e Suíça ficaram com as últimas vagas na próxima fase

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