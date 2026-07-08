Veja os resultados de ontem (7/7) na Copa do Mundo e os classificados para as quartas de final

As oitavas de final da Copa do Mundo chegaram ao fim. Na terça-feira (7), Argentina e Suíça garantiram as últimas vagas nas quartas e vão se enfrentar na próxima fase. Egito e Colômbia se despedem da competição.
Depois de 27 dias de futebol ininterrupto, não há jogos de Copa nesta quarta (8). O Mundial volta na quinta (9), com o duelo entre França e Marrocos por uma vaga nas semifinais.
Mais uma vez, a Argentina protagonizou um jogo com reviravoltas e emoção até o final. O Egito abriu o placar com Yasser Ibrahim no primeiro tempo. Pouco depois, Messi errou o pênalti que daria o empate à Argentina. Zico ampliou na segunda etapa — com direito a gol anulado antes — e ia encaminhando a vitória histórica sobre a atual campeã.
Até que, aos 34 do segundo tempo, Messi levanta na área e encontra a cabeça de Cuti Romero: 2 a 1. Quatro minutos depois, é o camisa 10 quem balança as redes para manter a Argentina viva na disputa e levar o jogo para a prorrogação. Mas o tempo adicional não foi preciso. Nos acréscimos finais, a Argentina se lançou no contra-ataque e Enzo Fernández sacramentou a virada por 3 a 2.
A emoção de Suíça x Colômbia foi reservada aos pênaltis. O placar ficou zerado nos 120 minutos de bola rolando. Com defesa do goleiro Kobel, os europeus levaram a melhor por 4 a 3 nas penalidades.
Argentina e Suíça se enfrentam pelas quartas de final no sábado (11), às 18h.
Resultados dos jogos de segunda-feira (6)
- Argentina 3x2 Egito
- Suíça (4) 0x0 (3) Colômbia
Próximos jogos — Quartas de final
- França x Marrocos — quinta-feira (9), às 17h
- Espanha x Bélgica — sexta-feira (10), às 16h
- Noruega x Inglaterra — sábado (11), às 18h
- Argentina x Suíça — sábado (11), às 22h
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