Veja os resultados de ontem (6/7) na Copa do Mundo e os classificados para as quartas de final

Em mais um dia de oitavas de final na Copa do Mundo, duas seleções se classificaram para a próxima fase. Na segunda-feira (6), a Espanha venceu Portugal, enquanto os Estados Unidos foram superados pela Bélgica.
As equipes vencedoras vão disputar uma vaga na semifinal. Espanha e Bélgica se enfrentam na sexta-feira (10), às 16h, pelas quartas de final.
No jogo mais aguardado da fase, Espanha e Portugal se encaminhavam para a prorrogação quando Merino marcou, nos acréscimos finais, e garantiu a vitória magra para os espanhóis. A eliminação marcou o fim da trajetória de Cristiano Ronaldo em Copas.
Com Balogun em campo após reversão do cartão vermelho recebido contra a Bósnia, os Estados Unidos foram goleados pela Bélgica e deram adeus à competição. De Ketelaere, marcou duas vezes, Vanaken e Lukaku ampliaram. Tillman descontou.
Resultados dos jogos de segunda-feira (6)
- Portugal 0x1 Espanha
- Estados Unidos 1x4 Bélgica
Jogos desta terça-feira (7)
- 13h: Argentina x Egito
- 17h: Suíça x Colômbia
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