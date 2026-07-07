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Veja os resultados de ontem (6/7) na Copa do Mundo e os classificados para as quartas de final

Espanha e Bélgica garantiram a vaga na próxima fase

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