Veja os resultados de ontem (6/7) na Copa do Mundo e os classificados para as quartas de final

Espanha elimina Portugal e Cristiano Ronaldo se despede da Copa do Mundo. Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em mais um dia de oitavas de final na Copa do Mundo, duas seleções se classificaram para a próxima fase. Na segunda-feira (6), a Espanha venceu Portugal, enquanto os Estados Unidos foram superados pela Bélgica.

As equipes vencedoras vão disputar uma vaga na semifinal. Espanha e Bélgica se enfrentam na sexta-feira (10), às 16h, pelas quartas de final.

Resultados dos jogos de segunda-feira (6)

Portugal 0x1 Espanha

Estados Unidos 1x4 Bélgica

Jogos desta terça-feira (7)

13h: Argentina x Egito

Argentina x Egito 17h: Suíça x Colômbia