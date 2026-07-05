Veja os resultados de ontem (4/7) na Copa do Mundo e os classificados para as quartas de final

As oitavas de final começaram neste sábado (4) e a Copa do Mundo teve as duas primeiras seleções classificadas para as quartas de final. Após dois jogos com roteiros diferentes, França e Marrocos voltam a se enfrentar em um mata-mata de Mundial.
Marrocos abriu o primeiro dia das oitavas de final com goleada e classificação confirmada. Os africanos derrotaram o Canadá por 3 a 0 em um duelo com dois tempos diferentes.
Se no primeiro os anfitriões conseguiram segurar as investidas marroquinas e se aproximaram de abrir o placar, a etapa final foi marcada pelo show de Ounahi, que marcou duas vezes e colocou Marrocos na próxima fase. Rahimi também deixou o seu na reta final do duelo e decretou a goleada.
Sem mais pressão após chegar nas quartas de final, Marrocos assistiu um duelo duro entre França e Paraguai de olho no próximo adversário.
Os atuais finalistas da Copa do Mundo venceram os paraguaios por 1 a 0, mas penaram para furar o ferrolho dos sul-americanos. Apesar das previsões darem como certo o avanço francês, o gol da classificação só foi ocorrer na reta final do duelo em uma conversão de pênalti de Kylian Mbappé.
Com a bola na rede, o jogador do Real Madrid chegou a sete gols na atual edição do Mundial e igualou Messi na artilharia. Na ranking de maiores fazedores de gols da história das Copas, o francês chegou ao 19º tento assinalado e está apenas a um do argentino.
França e Marrocos se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo na próxima quinta-feira (9), às 17h, em Boston, naquela que pode ser a vingança dos marroquinos pela eliminação na semifinal do Mundial de 2022.
Resultados dos jogos de sábado (4)
- Canadá 0x3 Marrocos
- França 1x0 Paraguai
Jogos deste domingo (5)
- 17h: Brasil x Noruega
- 21h: México x Inglaterra
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