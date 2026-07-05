Copa do Mundo

Terceira fase
Notícia

Veja os resultados de ontem (4/7) na Copa do Mundo e os classificados para as quartas de final

França e Marrocos confirmaram vaga na próxima fase neste sábado (4). 

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