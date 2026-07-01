Copa do Mundo

Segunda fase
Notícia

Veja os resultados de ontem (30/6) na Copa do Mundo e os classificados para as oitavas de final

Noruega, França e México foram as seleções classificadas nesta terça-feira (30)

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