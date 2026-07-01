Veja os resultados de ontem (30/6) na Copa do Mundo e os classificados para as oitavas de final

Na Copa do Mundo das estrelas, tivemos mais um dia com o protagonismo voltado para elas. Nesta terça-feira (30), Erling Haaland e Kylian Mbappé brilharam novamente e Noruega e França se classificaram para as oitavas de final. O México também confirmou a vaga na próxima fase do torneio.
Para abrilhantar as 16 avos de final, o dia começou com um jogo movimentado entre Costa do Marfim e Noruega. Os noruegueses saíram na frente com um golaço de Nusa — qualidade que Diallo também demonstrou ao empatar o duelo para os africanos.
Mas a vitória e classificação dos europeus veio dos pés de Haaland, que na reta final do jogo balançou as redes e confirmou o embate com a Seleção Brasileira na próxima fase.
Outra seleção que deu adeus ao Mundial foi a Suécia. Em mais um dia iluminado, Mbappé marcou duas vezes e liderou a França na goleada por 3 a 0. Barcola também deixou o seu na partida que terminou com a classificação francesa. O adversário nas oitavas será o Paraguai.
Fechando o dia, o México eliminou o Equador após vencer os sul-americanos por 2 a 0. Quiñones e Raul Jiménez marcaram os gols da classificação.
Resultados dos jogos de terça-feira (30)
- Costa do Marfim 1x2 Noruega
- França 1x0 Suécia
- México 2x0 Equador
Jogos desta quarta-feira (1º)
- 13h: Inglaterra x RD Congo (vencedor pega o México)
- 17h: Bélgica x Senegal
- 21h: Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
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