Copa do Mundo

Quartas
Notícia

Veja os resultados de ontem (11/7) na Copa do Mundo e os classificados para as semifinais

O sábado (11) foi marcado pela definição das últimas duas vagas que ficaram com Inglaterra e Argentina

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