Veja os resultados de ontem (11/7) na Copa do Mundo e os classificados para as semifinais

Falta pouco. As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim neste sábado (11) com dois jogos decididos na prorrogação. Inglaterra e Argentina confirmaram as últimas duas vagas para a semifinal e se enfrentam na busca pela finalíssima.
O dia começou com um confronto que reuniu dois dos melhores centroavantes do mundo. Na partida que parecia ser de Harry Kane e Erling Haaland, quem roubou a cena foi Jude Bellingham, liderando a Inglaterra na virada sobre a Noruega por 2 a 1.
No estádio de Miami, o placar foi aberto pelo norueguês Andreas Schjelderup com um belo gol de fora da área. Atrás no placar, Bellingham chamou a responsabilidade e empatou o duelo, levando a definição do classificado para a prorrogação.
No tempo extra, novamente a estrela de Bellingham brilhou, e o goleiro Nyland espalmou a bola nos pés do jogador do Real Madrid que colocou a Inglaterra na semifinal.
Para decidir o adversário dos ingleses, Argentina e Suíça repetiram o roteiro do confronto anterior. No triunfo argentino por 3 a 1, Mac Allister abriu o placar após um ótima assistência de Lionel Messi na cobrança de escanteio. A conformidade dos argentinos no placar mudou na segunda etapa, quando Ndoye marcou para a Suíça.
Se o Ndoye colocou fogo no jogo, o atacante suíço Breel Embolo colocou fogo no projeto ao tentar cavar uma falta, receber o segundo cartão amarelo por simulação e ser expulso, deixando a equipe europeia com um a menos.
Na prorrogação, a Argentina contou com um golaço de Julián Álvarez e com o oportunismo de Lautaro Martínez para se classificar, novamente, para a semifinal.
Os triunfantes do dia juntaram-se a França e Espanha como semifinalistas. Inglaterra e Argentina entram em campo na quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta. Já o confronto europeu está marcado para terça-feira (14), às 16h, em Dallas.
Resultados dos jogos de sábado (11)
- Inglaterra 2x1 Noruega
- Argentina 3x1 Suíça
Próximos jogos — semifinal
- França x Espanha — terça-feira (14), às 16h
- Argentina x Inglaterra— quarta-feira (15), às 16h
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