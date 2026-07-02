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Veja o aproveitamento de Carlo Ancelotti em oitavas de final na sua carreira

Treinador liderou equipes em 45 ocasiões na fase de mata-mata ao longo da carreira

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