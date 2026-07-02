Carlo Ancelotti comandará o Brasil contra a Noruega. Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Na última segunda (29), a Seleção Brasileira, sob comando de Carlo Ancelotti, venceu o Japão de virada, por 2 a 1, e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo. O adversário será a Noruega de Haaland.

Os Vikings venceram a Costa do Marfim, por 2 a 1, e entraram no caminho de um treinador conhecido por ser especialista em jogos decisivos.

Não é à toa que o técnico da Seleção tem essa fama. Em toda sua carreira como treinador, Ancelotti esteve na casamata em 81 jogos eliminatórios — sendo eliminado em apenas 18 destes. Se focarmos nas oitavas, veremos um aproveitamento ainda maior.

O técnico italiano se deparou com as oitavas de final em 45 ocasiões desde 1995, quando iniciou a carreira de treinador pelo Reggiana, da Itália.

Ao longo desses 31 anos, quando esteve entre os 16 melhores de um torneio, Ancelotti avançou de fase 36 vezes, saindo derrotado em apenas nove duelos de oitavas. O aproveitamento de Carletto chega a 80% de êxito.

O desempenho que as equipes do italiano demonstram quando estão sob pressão e o saldo positivo em jogos de mata-mata devem servir de motivação para que os torcedores brasileiros acreditem que podem levantar a sexta taça da Copa do Mundo.

Brasil e Noruega voltam a campo pelas oitavas da Copa e se enfrentam no domingo (5), às 17h, no Metlife Stadium, o mesmo palco onde ocorrerá a final da atual edição do torneio.

Veja o histórico de Carlo Ancelotti em jogos de oitavas de finais em toda a carreira como técnico

45 oitavas de finais;

36 classificações;

9 eliminações;

80% de aproveitamento.