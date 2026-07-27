Álbum deste ano é o maior da história das Copas, com 980 cromos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Copa do Mundo já chegou ao fim, mas ainda há tempo para completar o álbum de figurinhas do Mundial. Estabelecimentos seguem vendendo pacotes e alguns pontos de troca seguem ativos. Além disso, há uma alternativa mais simples para conseguir os cromos faltantes.

A Panini disponibilizou no site um espaço para comprar as figurinhas individualmente, como costuma fazer com todas as coleções há anos. Cada cromo custa R$ 1. Também estão disponíveis as figurinhas exclusivas da Coca-Cola, que são coladas nas páginas finais do livro.

Apesar da alternativa, há limitações no pedido. A Panini limitou a quantidade de cromos para 50 por pedido, sendo que cada pessoa pode realizar cinco compras. Ou seja, o máximo possível para ser adquirido é de 250 figurinhas.

Como comprar

O usuário deve acessar o site da Panini e escolher a categoria "cromos faltantes". Para ter acesso aos especiais da Coca-Cola é necessário clicar em outro link.

Depois, basta preencher os espaços de "código do álbum", que consta na parte interna da contracapa, "data de nascimento" e "gênero".