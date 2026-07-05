Copa do Mundo

Algoz brasileiro
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Veja a publicação de Haaland após a Noruega eliminar o Brasil na Copa do Mundo 

Centroavante do Manchester City marcou dois gols no duelo pelas oitavas de final

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Zero Hora

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