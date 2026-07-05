Veja a publicação de Haaland após a Noruega eliminar o Brasil na Copa do Mundo 

Erling Haaland foi o grande responsável pela eliminação brasileira na Copa do Mundo. Neste domingo (5), o Brasil perdeu para a Noruega, por 2 a 1, com dois gols do centroavante do Manchester City.
Após a partida, Haaland postou uma foto no vestiário norueguês com a legenda:
"Ora, ora, ora".
Haaland marcou os dois gols no segundo tempo da partida. O primeiro foi de cabeça, após cruzamento de Schjelderup. O segundo foi em um chute rasteiro, com o pé esquerdo, da entrada da área.
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