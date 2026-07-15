Inglaterra e Argentina entram em campo pela semifinal da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).
Na escalação, o técnico Thomas Tuchel poderá contar com Declan Rice no meio-campo, que se recuperou de uma virose. Além disso, o alemão deve manter a linha defensiva com Konsa, Stones, Guéhi e O’Reilly.
A escalação da Inglaterra deve ter Pickford; Konsa, Stones, Guéhi e O’Reilly; Declan Rice e Elliott Anderson; Anthony Gordon, Bellingham e Madueke (Bukayo Saka); Kane.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar