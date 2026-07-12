"Uma parte do meu coração partiu com você", diz esposa de Jayden Adams após morte do jogador

Aqueelah mostrou-se muito abatida pela morte do esposo, que foi encontrado morto neste sábado (11). Reprodução / Instagram

Muito abatida pela morte do marido, Aqueelah Chloe Adendorf, esposa do jogador Jayden Adams que foi encontrado morto em seu apartamento neste sábado (11), publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida ao jogador.

Ela agradeceu as lembranças que tiveram juntos e afirmou que faltam palavras para expressar o sentimento de dor. O meia jogou três partidas da Copa de 2026 pela África do Sul.

— Não há palavras para descrever a dor que estou sentindo. Descanse em paz, meu amor. Obrigada por cada lembrança, cada risada, cada abraço e cada momento que compartilhamos — escreveu Aqueelah.

A esposa de Adams aproveitou a postagem para se declarar ao jogador: enfatizar a eternidade da paixão.

— Você não foi apenas o amor da minha vida, mas também o meu maior apoiador e o meu melhor amigo. Uma parte do meu coração partiu com você, e levarei o seu amor comigo para sempre. Até nos encontrarmos novamente, sentirei sua falta todos os dias. Descanse em paz, meu anjo. Eu te amo, hoje e para sempre.

O que aconteceu

Jayden Adams atuou em três partidas na Copa de 2026. CARL DE SOUZA / AFP

O meia Jayden Adams, do Mamelodi Sundowns e da seleção da África do Sul, morreu aos 25 anos. O jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2026 teve seu corpo encontrado na manhã deste sábado uma casa em Schotschekloof, na região central da Cidade do Cabo.

A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades locais e uma investigação foi aberta para apurar o caso.

A última imagem na qual o atleta foi visto foi compartilhada por Aqueelah horas antes de ser encontrado sem vida. Em um story publicado na sexta-feira (10) ela apareceu ao lado de Adams durante um passeio do casal.

Veja a postagem de Aqueelah Chloe Adendorf: