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"Uma parte do meu coração partiu com você", diz esposa de Jayden Adams após morte do jogador

Aqueelah Chloe Adendorf publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida ao atleta que jogou a Copa pela África do Sul

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