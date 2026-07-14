"Uma lição para o mundo": veja a repercussão internacional da classificação da Espanha sobre a França na Copa

Poucos acreditavam que era possível, mas a França foi eliminada pela Espanha na semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira (14), em Dallas. De acordo com o jornal espanhol As, o resultado foi uma "lição para o mundo".
O Marca, também da Espanha, exaltou a vitória de 2 a 0 que classificou a Fúria para sua segunda final de Copa — a outra foi em 2010. "Outra vez é verdade! Para a final do Mundial", destacou o jornal.
Do lado perdedor, o L'Équipe lamentou a queda na semifinal. A manchete foi "O acidente em Dallas", que também relembrou a eliminação na semifinal da Eurocopa de 2024, que foi vencida pela Espanha.
O Le Monde trouxe o fato dos franceses serem dominados pelos espanhóis e destacaram o "fim do sonho azul".
As seleções aguardam a próxima semifinal para descobrirem os próximos adversários. A Espanha joga a final no domingo (19), enquanto a França disputa o terceiro lugar no sábado (18).
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