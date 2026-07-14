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"Uma lição para o mundo": veja a repercussão internacional da classificação da Espanha sobre a França na Copa

Jornais espanhóis e franceses trataram sobre a semifinal desta terça-feira (14)

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