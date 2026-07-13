Última semana da maior Copa do Mundo terá rivalidades intensas e de alto nível

Copa do Mundo de 2026 ainda terá muita emoção na última semana. DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Infelizmente, entramos na última semana da Copa do Mundo de 2026. A maior de todos os tempos, com 48 seleções, 104 partidas e grandes momentos chegará ao fim no próximo domingo (19).

São apenas quatro jogos restantes: duas semifinais, a decisão de terceiro lugar e a grande final. No entanto, ainda há muitas histórias para serem escritas.

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Pela primeira vez, desde 1990, as semifinais reunirão campeões do mundo. Naquela ocasião, Argentina, Itália, Alemanha e Inglaterra estiveram na disputa. Duas seleções aparecem novamente em 2026.

Final antecipada?

Em uma semifinal, a reedição do confronto que valeu vaga na Eurocopa de 2024. Espanha e França se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h, em Dallas. Para alguns, pode ser a final antecipada do Mundial, pelo fato de as duas seleções serem consideradas as principais favoritas antes do torneio começar.

Com o passar dos jogos, os franceses se isolaram no grau de favoritismo. Nada que os espanhóis não estejam acostumados, afinal, em 2024 foi da mesma forma. Indo contra a maioria das prognósticos, a Espanha venceu por 2 a 1 e definiu o título contra a Inglaterra.

Outro ponto de destaque do confronto são os protagonistas. De um lado, Kylian Mbappé, com oito gols na Copa, sendo um dos melhores jogadores do torneio. Do outro, Lamine Yamal, que ainda não desempenhou o que se espera, mas pode aparecer a qualquer momento para mudar o rumo da partida.

Duelo além dos gramados

A Inglaterra pode volta a uma final de Copa após 60 anos. Para isso, será preciso derrotar os atuais campeões do mundo. A semifinal contra a Argentina será na quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta. Um confronto entre Harry Kane e Lionel Messi.

Mais do que isso, um duelo que vai além do campo. Os dois países já protagonizaram a Guerra das Malvinas, em 1982, que foi um conflito pelo arquipélago no Atlântico Sul. Os ingleses ficaram com o controle do local, que é conhecido também por Ilhas Falkland.

A batalha segue na memória dos argentinos, que cantam contra os ingleses em diversos momentos e ainda reivindicam o arquipélago. O duelo da Copa do Mundo não definirá quem ficará com as ilhas, mas terá um grande impacto no futebol mundial.

Os países já se enfrentaram cinco vezes em Copas, com vantagem inglesa de 3 a 2. Além do resultado, esse confronto tem marcado na história o gol de mão de Maradona, em 1986, a favor dos argentinos, e uma partida com arbitragem polêmica, em 1966, que beneficiou os ingleses.

Muitas possibilidades

Apenas uma final poderá ser reeditada. Em 2022, Argentina e França se enfrentaram no Catar. Os outros cenários de decisão serão inéditos para o mundo do futebol.

Ingredientes não faltam para acompanhar a última semana da Copa 2026. Resta aproveitar cada momento, porque passa rápido, e depois é só em 2030.