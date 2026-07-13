Copa do Mundo

Tá acabando
Notícia

Última semana da maior Copa do Mundo terá rivalidades intensas e de alto nível

Nas semifinais, França e Espanha realizam final antecipada? Argentina e Inglaterra fazem confronto que vai além dos gramados

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS