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Trump confirma contato com a Fifa para revisar cartão vermelho de jogador dos EUA e critica árbitro brasileiro: "Um pouco suspeito"

Presidente americano comentou a anulação da expulsão do atacante Falorin Balogun, dos Estados Unidos

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Zero Hora

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AFP

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