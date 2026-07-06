Trump confirma contato com a Fifa para revisar cartão vermelho de jogador dos EUA e critica árbitro brasileiro: "Um pouco suspeito"

Umas das polêmicas da Copa do Mundo ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (6). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que fez contato com a Fifa pedindo a revisão de expulsão do atacante Falorin Balogun contra a Bósnia.

— Tudo o que eu fiz foi pedir uma revisão. Eu não disse "vocês têm que fazer isso". Não achei que aquilo tivesse sido falta — afirmou Trump, que descreveu o lance:

— Dois caras correndo em velocidade máxima que acabaram se chocando um com o outro.

No domingo (5), a Fifa anunciou a anulação do cartão vermelho de Balogun, em acordo com o artigo 27 do Código Disciplinar da entidade, que prevê que o "órgão judicial pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar."

A arbitragem do jogo entre Estados Unidos e Bósnia teve o comando do brasileiro Raphael Claus, que decidiu pela expulsão de Balogun após intervenção do VAR.

De acordo com a CNN, Trump também criticou a atuação do árbitro brasileiro, afirmando que ele era "um pouco suspeito" e pedindo que os "repórteres verificassem seu passado".