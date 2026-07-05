Trump agradece a Fifa por anulação de cartão vermelho de Balogun: "Obrigado por fazer a coisa certa"

A anulação da expulsão de Falorin Balogun, atacante dos Estados Unidos, está repercutindo pelo mundo. E até o presidente Donald Trump fez questão de agradecer à entidade pela decisão tomada.
O artilheiro da seleção estadunidense foi expulso pelo brasileiro Raphael Claus na partida contra a Bósnia. Porém, após determinação do Comitê Disciplinar da Fifa, a suspensão foi revogada.
"Obrigado à Fifa por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça", agradeceu Trump, por meio do perfil da Casa Branca no X (antigo Twitter).
A decisão, no entanto, vem sendo tratada como polêmica pela maioria das pessoas que acompanham a Copa do Mundo.
De acordo com o jornalista Ben Jacobs, do canal GiveMeSport, a Casa Branca ligou diretamente para Gianni Infantino, presidente da Fifa, para rever o cartão vermelho de Balogun.
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