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Trump agradece a Fifa por anulação de cartão vermelho de Balogun: "Obrigado por fazer a coisa certa"

Casa Branca pediu a Gianni Infantino para rever a decisão, segundo jornalista estadunidense

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Zero Hora

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