Três motivos que indicam por que a Espanha será bicampeã da Copa

Espanha chegou até a final mantendo seu estilo de jogo. FRANCK FIFE / AFP

A Espanha vai buscar o segundo título de Copa do Mundo da sua história. Cotada como uma das favoritas, mas não a principal, antes do torneio começar, a seleção espanhola começou sem empolgar, mas jamais deixando seu estilo de jogo de lado.

Três motivos indicam que a Espanha seja capaz de conquistar o título contra a Argentina neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Vitória contra a favorita

A classificação diante da França, considerada a principal favorita ao título, elevou o patamar dos espanhóis. Vitória por 2 a 0, dominando boa parte da partida e sem sofrer contra um ataque cheio de talentos.

A Espanha agora assume o posto de favorita para levantar a taça. Mesmo que, antes de eliminar a França, os jogadores espanhóis já tivessem confiança nisso.

Estilo de jogo bem definido

A seleção espanhola não abandonou seu estilo de jogo em momento nenhum da Copa. Do empate sem gols na estreia contra Cabo Verde até a vitória sobre a França, a Espanha manteve a posse de bola, cadenciou o jogo e soube ser efetiva no momento certo.

Qualquer adversário precisa saber que o time de Luis De La Fuente terá mais a bola e buscará o melhor momento de acelerar. A variedade de alternativas também auxilia para isso dar resultado positivo.

Mais de um protagonista

Merino é um dos protagonistas da Espanha, mesmo saindo do banco. PAUL ELLIS / AFP

Apesar de Lamine Yamal ser a grande estrela espanhola, ele não é o único protagonista. Na lista de jogadores mais importantes nesta Copa, o jovem de 19 anos não ocupa as três primeiras posições.

Rodri, Bola de Ouro da temporada retrasada, recuperou-se da grave lesão que teve no último ano e vem mostrando o motivo de ser considerado o melhor volante do mundo. Ele dita o ritmo do meio de campo espanhol, acelera, desacelera, e ainda por cima é um excelente defensor.

Mais a frente, Mikel Oyarzabal é um camisa 9, que por vezes atua como 10, e ainda pode atuar pelas pontas. Já são cinco gols marcados pelo jogador, que ganha protagonismo fazendo o simples de forma efetiva.

O banco de reservas também tem destaque. Mikel Merino já decidiu duas vezes para os espanhóis na reta final da partida. Os gols marcados contra Portugal e Bélgica foram determinantes para a Espanha chegar até a final.

E ainda existe mais uma chance para Yamal mostrar que é o grande protagonista da seleção espanhola. O jovem está claramente descontado por uma lesão que sofreu antes da Copa, mas vai ganhando ritmo aos poucos e tem capacidade para fazer coisas diferentes.

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