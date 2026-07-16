Três motivos que indicam por que a Argentina será tetracampeã da Copa

A Argentina busca o tetracampeonato mundial — o segundo na sequência — para alcançar Alemanha e Itália, e ficar a um título do Brasil. Para isso precisará superar a Espanha neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Três motivos indicam que a Argentina seja capaz de conquistar a taça, mesmo que o favoritismo possa espanhol.
Fator Messi
Só por ter Lionel Messi na equipe, a Argentina se torna capaz de superar qualquer adversário. Um dos maiores da história, mesmo aos 39 anos, tem seu melhor desempenho da carreira em uma Copa do Mundo.
São oito gols e quatro assistências na atual edição. Ele participou de gols argentinos nas sete partidas disputadas. Contra a Inglaterra, na semifinal, saíram dos pés de Messi os passes para o empate e a virada.
Time que não desiste
Após uma fase de grupos tranquila e com resultados expressivos, a Argentina precisou sofrer em todos os jogos da fase decisiva da Copa, e soube contornar as adversidades.
Contra Cabo Verde teve que jogar a prorrogação, mas venceu. Para passar pelo Egito, os argentinos precisaram virar um 2 a 0, isso tudo no tempo normal.
Nas quartas, contra a Suíça, apesar de sair na frente, a Argentina viu o adversário empatar e estar em um melhor momento para virar. No entanto, a expulsão de Embolo deu fôlego para os argentinos vencerem na prorrogação.
Por fim, mais uma virada na semifinal. Mesmo sofrendo gol no segundo tempo, os argentinos aproveitaram a covardia dos ingleses, que recuaram e convidaram os hermanos para o ataque. Resultado, virada nos acréscimos.
Bons coadjuvantes
Além de contar com Messi como protagonista, a Argentina tem bons coadjuvantes, que correm e jogam por seu camisa 10. Por ser um gênio, o craque argentino também joga por seus companheiros.
Enzo Fernández já foi determinante em dois jogos. Marcou o gol da virada contra o Egito e o do empate diante da Inglaterra. Ainda no meio de campo, Alexis Mac Allister é outro coadjuvante de luxo dos argentinos.
No ataque, Lautaro Martínez começou como titular a Copa, mas perdeu a posição para Julián Alvarez. Os dois já marcaram gols importantes na campanha. Martínez fez o da virada sobre os ingleses e fechou a conta contra os suíços.
Alvarez marcou apenas uma vez nesta Copa, mas foi um golaço para virar sobre a Suíça. Ainda podem ser citados Dibu Martínez, com boas defesas, Cristian Romero, sendo bom na defesa e no ataque, e Lisandro Martínez fazendo partidas seguras e de classe.
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