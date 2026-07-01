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Torcedores se reúnem em Porto Alegre para ver jogo da França e celebrar Mbappé: "É um herói" 

Franceses e adeptos se reúnem na Casa de Cultura Mario Quintana para ver vitória por 3 a 0 sobre a Suécia 

Valter Junior

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