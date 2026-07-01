Torcedores se reúnem em Porto Alegre para ver jogo da França e celebrar Mbappé: "É um herói" 

"Franceses emprestados", Laura e Guilherme comemoraram a vitória sobre a Suécia. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Oui, oui! A França está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com sobras a ponto de não causar tensão em seus torcedores em Porto Alegre. Uma pequena porção deles se reuniu no bar Térreo, na Casa de Cultura Mario Quintana.

Alunos, funcionários e simpatizantes estiveram presentes em encontro promovido pela Aliança Francesa. Goles de cafés, vinho e drinks foram embalados com os gols de Mbappé, duas vezes, e Barcola.

Diretor da entidade na capital gaúcha, Jean-Luc Puyau viveu a Copa do Mundo em vários pontos do planeta. Tem uma vida itinerante. A cada três anos, ele muda de casa para dirigir uma nova sede da Aliança Francesa. Pela primeira vez vivencia a experiência de acompanhar o torneio no brasil.

— Quem vem para trabalhar aqui tem consciência de que é o país do futebol. É lindo ver esse fervor, o entusiasmo ao redor do jogo. É um privilégio.

Quando o jogo contra a Suécia começa, ele limpa os óculos como se dependesse deles para ver o futebol gigante da França.

Postura de um diplomata

Ele se move como um diplomata entre os convidados e outros convivas presentes. Nos gols, ergue os braços na altura do rosto e bate palma em direção às outras meses. Gentil, avisa o repórter de um casal de conterrâneos sentados mais ao fundo.

— Jean me disse que vocês são franceses — conta o repórter ao se aproximar.

— Nãaaao — espantam-se.

— Bom, ao menos, agora vocês sabem que o francês de vocês está afiado — risos.

Jean-Luc se levanta para falar com eles novamente. Trocam uma sequência de palavras oxítonas. Os arquitetos Laura Azeredo e Guilherme Iablonovski. Eles viveram em Paris por três anos.

Estavam lá quando a França foi campeã em 2018. A afinidade com o país de Napoleão Bonaparte tingiu parte do coração de azul, branco e vermelho. Não se enganem, em uma possível final com o Brasil, só há lugar para o verde e amarelo.

— Temos um pago emocional pela França — explica.

O mesmo pode dizer Roner Fabris, há 26 anos cônsul honorário da França. Sua sorte é que o coração está dividido apenas em dois neste Mundial. Poderia ser em três, caso a Itália tivesse se classificado.

— É meio a meio. Tenho família lá. Torço pelos dois. Sorte que a Itália não está — conta.

C'est fini, pensaram todos quando saiu o terceiro gol. Mbappé foi aplaudido ao ser substituído.

— Parte dos torcedores do PSG tem algo para reclamar do Mbappé, porque foi embora do clube. Mas é um herói esportivo francês. As crianças se identificam com ele.

Reina grande expectativa para o avanço francês na Copa. Caso chegue até a semifinal, a partida será disputa em 14 de julho, quando se comemora a Queda da Bastilha, o dia nacional francês.

E, quem sabe, uma final contra o Brasil. Seriam excelentes memórias finais para Jean-Luc levar de Porto Alegre. Após a Copa, ele e seu trabalho voltam para casa em Montpellier.