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Torcedores de Cabo Verde festejam campanha apesar da eliminação: "Colocou o país no mapa"

Torcedores se reuniram em Porto Alegre para acompanhar a partida contra a Argentina.

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Valter Junior

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