Torcedores de Cabo Verde festejam campanha apesar da eliminação: "Colocou o país no mapa"

Acaba o jogo. A seleção de Cabo Verde está eliminada da Copa do Mundo. Nada de silêncio. O rapaz estendido no chão após o último gol perdido contra a Argentina se levanta. A menina tira a bandeira do rosto, usada como venda para não ver os minutos finais. Mais ao fundo, lágrimas escorrem pelos olhos de uma torcedores. Aplausos.

Um instante depois, começa a tocar uma afrobeat. Os gritos de "uh, uh, uh aaaaaaah" ganham peso. Os dezenas de caboverdianos presentes no Rádio Agulha dançam. Não é alegria por perder por 3 a 2 para a Argentina em sua primeira Copa do Mundo. É por orgulho.

A campanha liderada pelo goleiro Vozinha colocou o país no mapa mundi. Aqueles dez pontinhos localizados entre a África, a América e a Europa viraram um território do tamanho da Rússia, dos Estados Unidos...

— É um grande orgulho. Um trabalho muito bem-feito. Vai além do futebol. Traz benefícios para o país em termos econômicos, traz visibilidade. Coloca Cabo Verde no mapa — celebra Amadeu Medina.

O hino é cantado em pé e com a mão no peito. "Canta, irmão / Canta, meu irmão / Que a Liberdade é hino". Diz a letra entoada por todos.

Um país maior no exterior

Ele espera que a trajetória do seu país em Copas seja como a sua história em Porto Alegre. Veio para estudar Direito, mas ficou para sempre. O músico, de 38 anos, completa duas décadas em Porto Alegre.

Uma história comum. Cabo Verde tem cerca de 500 mil habitantes. A diáspora espalhou mais de um milhão de caboverdianos pelo mundo.

São as reviravoltas da vida. Quase Cabo Verde deu mais uma das cambalhotas da bola. Levou o jogo contra a Argentina para a prorrogação. Buscou o 2 a 2, mas levou o terceiro gol.

Quando Deroy Duarte marcou o gol de empate em 1 a 1, no começo do segundo tempo, fazia 9ºC em Porto Alegre. Dentro do bar, caboverdianos se abanavam, suados de emoção.

Amadeu casou com uma brasileira. Tem dois filhos. Espera viver outras Copas. Outras noites como a desta sexta-feira (3).

— Saímos muito engrandecidos. A seleção fez com que a gente aparecesse para o mundo. É muito grandioso para o país. A gente espera estar de novo.

Amadeu passou o tempo todo em pé. Mãos no rosto. Sorriso. Barba coçada. Dedos ruídos. Tapa na testa.

A Copo virou a rotina de Amadeu do avesso. Seu país, depois de muito tempo, virou assunto. Os motoristas de aplicativo perguntam, sobre Vozinha. Os vizinhos querem detalhes do país. Quem sabe o destino das próximas férias não está aí.

— O país está numa felicidade ímpar. É um país que todo muito já conhece. Isso é muito importante. Obrigado, Copa do Mundo.

Obrigado, Cabo Verde.

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