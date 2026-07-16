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Time do Messi
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Time que se recusa a desistir, Argentina alcança a final após flertar de perto com a eliminação

Foram necessários gols nos acréscimos e duas prorrogações para disputar o título

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Valter Junior

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