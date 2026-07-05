"Tentei, tentei. Agora acabou": Neymar indica aposentadoria da Seleção após eliminação do Brasil na Copa 

Neymar deu fortes indícios de que encerrou sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (5). Emocionado após o apito final, o camisa 10 afirmou que sua busca pelo título mundial chegou ao fim.
Autor do único gol brasileiro na derrota por 2 a 1, marcado em cobrança de pênalti nos acréscimos da partida, o atacante falou sobre o sentimento de despedida ao comentar o encerramento de seu ciclo na equipe nacional.
— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — declarou Neymar, em entrevista à ge tv, fazendo referência à sua estreia pela Seleção, em 2010, no MetLife Stadium, palco da eliminação diante dos noruegueses.
Visivelmente abalado, o jogador deixou o gramado chorando e recebeu o apoio dos companheiros após o fim da partida. A queda nas oitavas representa a pior campanha da Seleção Brasileira em Copas do Mundo desde 1990 e amplia seca do país sem títulos mundiais.
A eliminação também marca um capítulo frustrante na carreira de Neymar. O atacante se tornou apenas o segundo jogador brasileiro a disputar quatro edições de Copa do Mundo sem conquistar o título, repetindo um feito registrado anteriormente por Thiago Silva.
Embora não tenha oficializado sua aposentadoria da Seleção Brasileira, as declarações do craque após a partida foram interpretadas como uma despedida de sua trajetória no time nacional.
Neymar pela Seleção Brasileira:
- 130 jogos
- 80 gols (recorde)
- 58 assistências
Em Copas do Mundo
- 15 jogos
- 9 gols
- 3 assistências
Gols em Copas: nove
- 2014 - Croácia (2)
- 2014 - Camarões (2)
- 2018 - Costa Rica
- 2018 - México
- 2022 - Coreia do Sul
- 2022 - Croácia
- 2026 - Noruega
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