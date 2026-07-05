"Tentei, tentei. Agora acabou": Neymar indica aposentadoria da Seleção após eliminação do Brasil na Copa 

Autor do único gol brasileiro na derrota por 2 a 1, marcado em cobrança de pênalti nos acréscimos da partida, o atacante falou sobre o sentimento de despedida. Odd ANDERSEN / AFP

Neymar deu fortes indícios de que encerrou sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (5). Emocionado após o apito final, o camisa 10 afirmou que sua busca pelo título mundial chegou ao fim.

Autor do único gol brasileiro na derrota por 2 a 1, marcado em cobrança de pênalti nos acréscimos da partida, o atacante falou sobre o sentimento de despedida ao comentar o encerramento de seu ciclo na equipe nacional.

— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — declarou Neymar, em entrevista à ge tv, fazendo referência à sua estreia pela Seleção, em 2010, no MetLife Stadium, palco da eliminação diante dos noruegueses.

Visivelmente abalado, o jogador deixou o gramado chorando e recebeu o apoio dos companheiros após o fim da partida. A queda nas oitavas representa a pior campanha da Seleção Brasileira em Copas do Mundo desde 1990 e amplia seca do país sem títulos mundiais.

A eliminação também marca um capítulo frustrante na carreira de Neymar. O atacante se tornou apenas o segundo jogador brasileiro a disputar quatro edições de Copa do Mundo sem conquistar o título, repetindo um feito registrado anteriormente por Thiago Silva.

Embora não tenha oficializado sua aposentadoria da Seleção Brasileira, as declarações do craque após a partida foram interpretadas como uma despedida de sua trajetória no time nacional.

Neymar pela Seleção Brasileira:

130 jogos

80 gols (recorde)

58 assistências

Em Copas do Mundo

15 jogos

9 gols

3 assistências

Gols em Copas: nove

2014 - Croácia (2)

2014 - Camarões (2)

2018 - Costa Rica

2018 - México

2022 - Coreia do Sul

2022 - Croácia

2026 - Noruega