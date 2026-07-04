Técnico da Noruega diz que Brasil é favorito, mas aposta no equilíbrio: "Não podemos ficar esperando"

Stale Solbakken concedeu entrevista coletivas neste sábado (4) e falou sobre o enfrentamento com o Brasil. Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Em coletiva de imprensa realizada neste sábado (4), em Nova Jersey. o técnico da Noruega, Stale Solbakken, pediu aos seus jogadores que não se deixem intimidar pela ocasião ao enfrentarem o favorito Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (5).

— Obviamente, o Brasil é o favorito, mas também não acho que sejam os franco favoritos como talvez fossem alguns anos atrás, ou dois, três, quatro anos atrás — afirmou.

Solbakken orientou seus jogadores para que não sintam a importância do jogo. Esta é a oportunidade dos noruegueses chegarem às quartas de final pela primeira vez na história das Copas.

— Precisamos jogar a partida, e não as circunstâncias. Precisamos garantir que não joguemos em função da ocasião, mas que simplesmente joguemos a partida — pontuou o treinador que acrescentou na sequência:

— Agora, temos uma sequência muito boa há bastante tempo e muita confiança.

Histórico favorável

Será a segunda vez que as duas seleções se enfrentarão em uma Copa: os noruegueses venceram os brasileiros por 2 a 1 na fase de grupos do torneio de 1998, disputado na França. Os noruegueses nunca perderam para a Seleção Brasileira: foram duas vitórias e dois empates nos quatro confrontos anteriores.

Apesar do histórico ser positivo, Solbakken reiterou que a chave para a Noruega conseguir a classificação será a atenção redobrada nos duelos que ocorrerão na partida.

— Somos uma equipe que não pode ficar esperando o Brasil, pois temos uma mentalidade ofensiva. Mas, ao longo de 90 ou 120 minutos contra o Brasil, é preciso defender por períodos mais longos ou mais curtos, e nesses momentos temos de estar no nosso melhor. Caso contrário, eles marcarão o gol — acredita o treinador.

Stale Solbakken elogiou Vini Jr. e o comparou com Erling Haaland. Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A rivalidade entre Vini Jr. e Haaland é um elemento à parte do enfrentamento entre Brasil e Noruega. Apesar do clima leve nas vésperas do confronto, os dois craques são a esperança de classificação de suas equipes.

Em relação à seleção canarinho, Stale Solbakken elogiou o atacante do Real Madrid e o comparou ao atleta do Manchester City.

— Um [Haaland] é uma máquina, vemos a capacidade de aceleração que ele tem. Enquanto o outro é como um bailarino que consegue dançar com a bola — equiparou Solbakken

O norueguês ainda pontuou que a chave para a Noruega chegar na próxima fase será prestar muita atenção à cobertura defensiva quando o Brasil buscar criar situações de um contra um.