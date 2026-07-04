Copa do Mundo

Vai pra cima?

Técnico da Noruega diz que Brasil é favorito, mas aposta no equilíbrio: "Não podemos ficar esperando"

Seleção Brasileira entra em campo neste domingo para encarar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS