Tabu a ser quebrado? Confira o retrospecto do Brasil contra a Noruega na história

Brasil de Dunga perdeu para a Noruega em 1998 pela fase de grupos da Copa do Mundo da França. Fernando Gomes / Agencia RBS

Poucas seleções têm retrospecto positivo contra o Brasil na história. É o caso da Noruega, próxima adversária da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogo pelas oitavas de final será disputado no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.

Foram quatro jogos, com duas vitórias norueguesas e dois empates.

Antonio Nusa é um dos destaques da atual geração norueguesa. PAUL ELLIS / AFP

1988 - Amistoso

Noruega 1x1 Brasil

O primeiro amistoso ocorreu em julho de 1988. Empate em 1 a 1, em Oslo. O Brasil, treinado à época por Carlos Alberto Silva, contava com jogadores como Taffarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Romário e Careca.

1997 - Amistoso

Noruega 4x2 Brasil

Em maio de 1997, outro amistoso. Novamente em Oslo. O resultado foi ainda pior. Mesmo com Romário e Ronaldo no ataque, a Seleção Brasileira não foi páreo e perdeu por 4 a 2, dando fim a uma invencibilidade de 42 meses.

1998 - Copa do Mundo

Brasil 1x2 Noruega

Em 1998, Brasil e Noruega ficaram no mesmo grupo. No confronto realizado em Marselha, outra vitória europeia, por 2 a 1, com gols de Tore Andre Flo e Kejtil Rekdal. Bebeto marcou para os brasileiros.

2006 - Amistoso

Noruega 1x1 Brasil

Após o vexame na Copa 2006, o Brasil, com Dunga no comando, abriu o ciclo do Mundial 2010 em amistoso contra a Noruega, mais uma vez em Oslo.

Os rivais saíram na frente com Morten Pedersen. Na sequência, Daniel Carvalho empatou para o Brasil. Com o 1 a 1, o tabu persistiu.

Todos os jogos do Brasil contra a Noruega

27/7/1988 - Noruega 1x1 Brasil (amistoso)

- Noruega 1x1 Brasil (amistoso) 29/5/1997 - Noruega 4x2 Brasil (amistoso)

- Noruega 4x2 Brasil (amistoso) 23/6/1998 - Brasil 1x2 Noruega (fase de grupos da Copa do Mundo)

- Brasil 1x2 Noruega (fase de grupos da Copa do Mundo) 16/9/2006 - Noruega 1x1 Brasil (amistoso)