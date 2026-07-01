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Rival complicado
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Tabu a ser quebrado? Confira o retrospecto do Brasil contra a Noruega na história

Seleções se enfrentam no próximo domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

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