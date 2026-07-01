Tabu a ser quebrado? Confira o retrospecto do Brasil contra a Noruega na história

Poucas seleções têm retrospecto positivo contra o Brasil na história. É o caso da Noruega, próxima adversária da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogo pelas oitavas de final será disputado no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.
Foram quatro jogos, com duas vitórias norueguesas e dois empates.
1988 - Amistoso
- Noruega 1x1 Brasil
O primeiro amistoso ocorreu em julho de 1988. Empate em 1 a 1, em Oslo. O Brasil, treinado à época por Carlos Alberto Silva, contava com jogadores como Taffarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Romário e Careca.
1997 - Amistoso
- Noruega 4x2 Brasil
Em maio de 1997, outro amistoso. Novamente em Oslo. O resultado foi ainda pior. Mesmo com Romário e Ronaldo no ataque, a Seleção Brasileira não foi páreo e perdeu por 4 a 2, dando fim a uma invencibilidade de 42 meses.
1998 - Copa do Mundo
- Brasil 1x2 Noruega
Em 1998, Brasil e Noruega ficaram no mesmo grupo. No confronto realizado em Marselha, outra vitória europeia, por 2 a 1, com gols de Tore Andre Flo e Kejtil Rekdal. Bebeto marcou para os brasileiros.
2006 - Amistoso
- Noruega 1x1 Brasil
Após o vexame na Copa 2006, o Brasil, com Dunga no comando, abriu o ciclo do Mundial 2010 em amistoso contra a Noruega, mais uma vez em Oslo.
Os rivais saíram na frente com Morten Pedersen. Na sequência, Daniel Carvalho empatou para o Brasil. Com o 1 a 1, o tabu persistiu.
Todos os jogos do Brasil contra a Noruega
- 27/7/1988 - Noruega 1x1 Brasil (amistoso)
- 29/5/1997 - Noruega 4x2 Brasil (amistoso)
- 23/6/1998 - Brasil 1x2 Noruega (fase de grupos da Copa do Mundo)
- 16/9/2006 - Noruega 1x1 Brasil (amistoso)
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