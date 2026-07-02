Susto na campeã, virada histórica no fim e anfitrião classificado: veja como foi o 20º dia de Copa do Mundo 

Kane decidiu a classificação da Inglaterra. Odd Andersen / AFP

Mais três seleções carimbaram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos confirmaram classificação nesta quarta-feira (1º) e seguem no torneio. República Democrática do Congo, Senegal e Bósnia voltaram para casa.

O 20º dia de Mundial teve campeã do mundo sofrendo para se classificar, o gol mais "tardio" da história das Copas, e o último dos três anfitriões classificados. Veja abaixo como foi a quarta-feira.

Inglaterra sofre, mas 9 decide

Inglaterra sofreu contra RD Congo. Odd Andersen / AFP

A campeã do mundo em 1966 quase viu o sonho de levar o "futebol voltar para casa" ser encerrado. Os ingleses sofreram e saíram atrás no placar contra a República Democrática do Congo no início do jogo, com gol de Cipenga.

Mas a seleção de Thomas Tuchel tem um dos melhores camisas 9 do mundo. E foi ele quem decidiu. Kane marcou duas vezes, e a Inglaterra venceu de virada por 2 a 1. Nas oitavas de final, enfrentam o México, no Estádio Azteca, no domingo (5), às 21h.

Drama até o fim para a Bélgica

Agonia da Bélgica só terminou com gol de Tielemans, nos acréscimos. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Bélgica estava com a passagem comprada de volta para casa até o minuto 86 da partida contra Senegal. Diarra e Ismaila Sarr haviam colocado os africanos na frente, e a má atuação dos europeus fazia parecer que o 2 a 0 era irreversível.

Mas Lukaku e Tielemans marcaram, aos 87 e aos 89, para levar o jogo à prorrogação. Nos acréscimos, aos 125 minutos, de pênalti, Tielemans anotou o gol mais "tardio" da história das Copas, e garantiu a Bélgica nas oitavas.

Com um a menos, anfitrião avança

Balogun marcou e depois foi expulso. MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES VIA AFP

Os Estados Unidos caminhavam para uma classificação tranquila. Venciam a Bósnia por 1 a 0, e não corriam muitos riscos. Isso até o autor do gol, Balogun, ser expulso no início do segundo tempo.

A partir de então, precisou se segurar. E só encontrou o alívio para ir às oitavas no fim, quando Tillmann anotou de falta e decretou o 2 a 0. Festa em casa para os americanos, que garantiram vaga para enfrentar justamente a Bélgica, em Seattle, na segunda-feira (6), às 21h.