Copa do Mundo

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Susto na campeã, virada histórica no fim e anfitrião classificado: veja como foi o 20º dia de Copa do Mundo 

Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos confirmaram vagas nas oitavas 

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Nicholas Lyra

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