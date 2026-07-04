Susto na atual campeã, vaga nos pênaltis e última classificada: veja o que rolou no 22º dia de Copa do Mundo

Vozinha e Messi se encontraram em confronto que terminou 3 a 2 para a Argentina. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES,AFP

A segunda fase da Copa do Mundo chegou ao fim. As últimas partidas dos 16 avos de final aconteceram na sexta-feira (3) e classificaram mais três seleções às oitavas. O 22º dia de Mundial teve Argentina e Cabo Verde em campo em um dos melhores duelos da Copa e classificação inédita.

As oitavas de final começam neste sábado, com os confrontos entre Paraguai e França e entre Canadá e Marrocos. O Brasil volta a campo no domingo (5), contra a Noruega, às 17h.

Campeã x azarão

DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O artilheiro da Copa do Mundo — desta edição e da história — enfrentou o goleiro sensação do Mundial. O resultado foi um jogaço de grandes defesas, sufoco para a atual campeã e emoção até o final. Messi até furou o bloqueio de Vozinha para abrir o placar contra o Cabo Verde, mas o arqueiro de 40 anos brilhou em defesas que ajudaram a levar a partida para a prorrogação. No tempo adicional, o lateral Sidny Cabral marcou um golaço que, mais do que encher os olhos, acendeu a esperança de que Cabo Verde pudesse fazer o impossível.

No final, o favoritismo da atual campeã prevaleceu, a Argentina venceu por 3 a 2 e ficou com a classificação. Já a seleção cabo-verdiana conquistou a simpatia do mundo e colocou o seu país no mapa do futebol. Pode ter sido o menor país da história a participar de uma Copa, mas Cabo Verde deixou uma marca imensa.

Adiante no mata-mata

THOMAS COEX / AFP

O Egito deu mais um passo inédito em sua história em Mundiais. Depois de se classificar para o mata-mata pela primeira vez, a seleção africana teve seu primeiro triunfo em mata-matas de Copa ao superar a Austrália, nos pênaltis, por 4 a 2. Ashour abriu o placar e Hany empatou, contra. O 1 a 1 se formou no tempo normal e durou até o fim da prorrogação.

É a quarta participação do Egito em Copas do Mundo (1934, 1990, 2018 e 2026). Antes, nunca havia passado da fase de grupos.

Última classificada

Arias classificou a Colômbia. ODD ANDERSEN / AFP

A última seleção a avançar às oitavas de final foi conhecida já na madrugada deste sábado (7). E parecia que a Colômbia atropelaria Gana. John Arias, jogador do Palmeiras, marcou no início do confronto.

Mas ficou mesmo nesse 1 a 0. Diante da mais frágil das seleções africanas a avançar para a segunda fase, a Colômbia criou bastante, mas esbarrou nas decisões erradas de seus jogadores de frente. Ainda assim, avançou. Assim, conhecemos todas as 16 classificadas à próxima fase da Copa. E também os oito confrontos da próxima fase.

Veja abaixo como fica o chavamento:

Arte / GZH

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar