Copa do Mundo

Rumo às oitavas
Notícia

Susto na atual campeã, vaga nos pênaltis e última classificada: veja o que rolou no 22º dia de Copa do Mundo

Fase de 16 avos de final chegou ao fim na sexta-feira (3)

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