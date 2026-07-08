Copa do Mundo

Quartas de final
Notícia

Surto de resfriado e comemoração proibida: os problemas inusitados de Noruega e Inglaterra na Copa do Mundo

Casos de tosse e febre no lado norueguês e lesão de volante inglês após pular placa de publicidade são pontos de atenção antes do confronto de sábado (11)

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Rodrigo Oliveira

De Jersey City

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