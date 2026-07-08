Surto de resfriado e comemoração proibida: os problemas inusitados de Noruega e Inglaterra na Copa do Mundo

O duelo entre Harry Kane e Erling Haaland é o maior atrativo do confronto entre Inglaterra e Noruega, no sábado (11), em Miami.
Porém, os dias que antecedem a partida, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, são marcados por problemas inusitados nos dois lados.
Surto de resfriado
A Noruega vive um surto de resfriado entre alguns de seus jogadores. O técnico Stale Solbakken inclusive tossiu ao longo da entrevista que concedeu na segunda (6), em Nova Jersey.
O atacante Jorgen Larsen apresentou um quadro de febre.
— Tivemos apenas Jorgen com febre. Mas houve um pouco de tosse e rouquidão espalhadas pelo grupo. Há ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. Somos mais de 50 pessoas. Seria estranho se ninguém apresentasse algum problema — disse o técnico Stale Solbakken.
Contudo, o médico da equipe, Ole Sand, garantiu que os atletas estarão em condições de performar em alto nível no sábado (11).
Comemoração proibida
Já o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, proibiu os atletas de pularem as placas de publicidade nas comemorações de gols e vitórias.
Tudo por conta da infelicidade ocorrida com o volante Jordan Henderson, que, após a vitória por 3 a 2 diante do México, nas oitavas, sofreu uma fratura no punho ao cair justamente enquanto pulava uma das estruturas de publicidade estática do Estádio Azteca.
Fique ligado
Noruega e Inglaterra enfrentam-se neste sábado (11), às 18h (horário de Brasília), em Miami, pelas quartas de final. O vencedor enfrentará na semifinal o ganhador de Argentina e Suíça.
Quartas de final
Quinta-feira (9)
- 17h - França x Marrocos
Sexta-feira (10)
- 16h - Espanha x Bélgica
Sábado (11)
- 18h - Noruega x Inglaterra
- 22h - Argentina x Suíça
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